Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Oggi il settore aeroportuale è all'angolo e incassa colpi pesanti: è sufficiente pensare che ad agosto, che è il nostro mese di picco e vedrebbe normalmente un traffico giornaliero di 140, 150 mila passeggeri al giorno, oggi siamo intorno ai 30 mila". Così l'Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone.

Intanto, ieri nel Lazio si sono registrati 143 casi e un decesso, di questi il 52% sono link di rientro mentre quelli con link dalla Sardegna sono il 48% (69 casi).

A Roma inoltre, secondo quanto stabilisce il documento della Task Force Scuola Capitolina, quando riprenderanno le attività la misurazione della temperatura corporea sarà effettuata nei nidi e nelle scuole dell'infanzia ai bambini, ai genitori, al personale educativo e a tutti gli altri operatori che accedono alla struttura. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

7:30 - Adr, a Fiumicino traffico passeggeri ad agosto -80%

"Oggi il settore aeroportuale è all'angolo e incassa colpi pesanti: è sufficiente pensare che ad agosto, che è il nostro mese di picco e vedrebbe normalmente un traffico giornaliero di 140, 150 mila passeggeri al giorno, oggi siamo intorno ai 30 mila. Questo in parole povere vuol dire meno ottanta per cento." Così l'Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, facendo il punto sulle conseguenze del Coronavirus sul traffico aereo dell'aeroporto di Fiumicino. Troncone ha partecipato alla visita del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e dell'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, nell'area dello scalo romano dove è possibile effettuare i test rapidi per l'individuazione del Covid-19. "Stiamo facendo un nostro particolare sforzo in prima linea di lotta alla diffusione e contenimento dell'epidemia - ha proseguito - non è il primo banco di prova che ci ha visti protagonisti insieme con le altre autorità preposte. Ci sono state, infatti, più occasioni in cui le attività di collaborazione con la Regione Lazio, il Ministero della Salute, sono state molto intense e fruttuose. Chiaramente stiamo parlando di tutte attività difensive". Sull'impegno della società di gestione sul fronte Covid 19, infine, l'Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, ha ricordato le recenti attestazioni per gli scali di Fiumicino e Ciampino, i primi nell'Unione Europea, e terzi a livello globale, ad avere ricevuto l'Airport Health Accreditation rilasciato dall'Airports Council International (ACI), l'associazione internazionale che rappresenta più di 1.900 aeroporti.