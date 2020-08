Roma, nuovo arresto per 'Madame furto': dovrà scontare 19 anni

E' stata arrestata a Roma la 34enne di origine bosniaca nota come 'Madame furto' per via dei numerosi borseggi messi a segno ai danni soprattutto dei turisti della Capitale. La donna deve scontare un cumulo pena di 19 anni di carcere. Negli anni ha abilmente evitato le misure restrittive a suo carico con reati di evasione seguiti da lunghi periodi di irreperibilità e anche grazie alle gravidanze (la 34enne ha 8 figli e un altro in arrivo), con conseguenti rinvii provvisori nell'esecuzione della pena. Rintracciata presso il campo nomadi di Castel Romano, la 34enne è stata arrestata dai Carabinieri della Stazione di Tor de Cenci della Compagnia di Pomezia ed accompagnata presso il carcere di Roma Rebibbia.