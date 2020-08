Cade in casa la mamma di Anna Tatangelo: ricoverata in ospedale a Roma

I medici dell'Ares 118 hanno predisposto il trasferimento di Palmira Tatangelo in una struttura della Capitale specializzata in interventi maxillo facciali

Incidente in casa per la madre della cantante Anna Tatangelo, Palmira. E' successo ieri: la donna a seguito di una caduta nella propria abitazione, alla periferia di Sora (Frosinone), ha riportato una frattura scomposta della mandibola. Soccorsa dai medici dell'Ares 118, intervenuti sul posto, Palmira Tatangelo è stata trasferita in una struttura di Roma specializzata in interventi maxillo facciali. Le sue condizioni comunque non destano preoccupazioni.