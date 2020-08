Colleferro, minaccia di far esplodere casa con bombola di gas: preso

Alla vista dei militari l'uomo, in evidente stato di alterazione da alcol e droghe, gli si è scagliato contro ma è stato immobilizzato

A Colleferro (Roma) un 35enne, con precedenti, al termine di una lite con la madre con cui convive ha minacciato di far esplodere l'appartamento con una bombola di gas. La donna ha chiesto aiuto ai carabinieri che sono subito intervenuti sul posto.

I militari della Stazione di Artena hanno fatto evacuare il piazzale, poi, dopo aver distratto il 35enne, si sono introdotti in casa mettendo in sicurezza la bombola. Alla vista dei militari l'uomo, in evidente stato di alterazione da alcol e droghe, gli si è scagliato contro ma è stato immobilizzato.

I precedenti

A quanto ricostruito da tempo l'uomo aveva verso la madre e i fratelli con cui abita atteggiamenti violenti e offensivi, accompagnati da richieste di denaro. L'uomo è stato pertanto arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.