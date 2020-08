Roma, picchia agente e urla: “Il giudice non mi farà nulla”

Un 36enne, dopo essere stato fermato con uno spray urticante, si è denudato e ha inveito contro le forze dell’ordine: è stato arrestato dalla polizia ieri sera in via degli Ausoni per violenza, minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

Violenza, minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Con queste accuse G.S.Z., 36enne con precedenti, è stato arrestato dalla polizia alle 22.45 di ieri in via degli Ausoni, nel centro di Roma. L'uomo, sedato grazie all'utilizzo dello spray urticante, si è poi denudato minacciando gli agenti: "Il giudice tanto domani non mi farà nulla e io sarò fuori ad aspettarvi".

L’aggessione

All'arrivo degli agenti, accorsi sul posto dopo una segnalazione al 112, l'uomo ha prima rotto una bottiglia di vetro in un cortile, poi si è scagliato su un agente cercando di colpirlo con un calcio. In particolare, il 36enne ha aggredito un poliziotto del commissariato San Lorenzo. "M..., ti ammazzo con le mie mani. Ti faccio fuori": questa la frase pronunciata prima di colpire l'agente. G.S.Z. ha poi cercato di scappare verso un esercizio commerciale, ma è stato bloccato. Ha cercato anche di danneggiare l'auto di servizio prendendo a pugni i vetri. Il poliziotto ferito è stato refertato in ospedale con 10 giorni di prognosi per contusioni varie.