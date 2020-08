Roma, in due sul monopattino: scontro con mezzo Ama a fermata Colosseo

Sul posto è arrivata la polizia locale. Da una prima ricostruzione, il mezzo a due ruote procedeva da Fori Imperiali verso via Labicana, ma in prossimità del semaforo avrebbe proseguito la marcia nonostante il rosso. Ferito il conducente, illesa la passeggera

Scontro fra un monopattino e un mezzo Ama all'uscita della metro Colosseo. Sul posto è giunta la polizia locale I Gruppo Trevi. Da una primissima ricostruzione, il monopattino stava procedendo da Fori Imperiali in direzione via Labicana quando in prossimità del semaforo all'altezza uscita metro avrebbe proseguito la marcia nonostante il rosso e si è scontrato con il mezzo Ama che si stava immettendo dall'accesso laterale di piazza del Colosseo. Nello scontro è rimasto ferito il conducente del monopattino, un turista inglese di 41 anni. L'uomo è stato trasportato in ospedale in codice verde. A bordo del monopattino anche un secondo passeggero, una donna di 40 anni, che non è rimasta ferita.