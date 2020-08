Coronavirus Lazio, positiva bimba di 2 anni in provincia di Rieti

Una bimba di 2 anni, residente nella provincia di Rieti, è risultata positiva al coronavirus. Pur non frequentando il centro estivo è risultata comunque collegata a quel focolaio perché venuta a contatto e contagiata da una delle operatrici della struttura. A rende e nota la notizia è stata la Asl di Rieti, che prosegue nelle indagini epidemiologiche sul centro. (DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI A ROMA)

Le indagini epidemiologiche in provincia di Rieti



"Si stanno inoltre organizzando tamponi per quasi 200 persone che hanno preso parte ad un funerale di un ragazzo che è morto in un incidente stradale a Poggio Bustone dove si è recato un positivo", ha fatto sapere l'Unità di crisi del Lazio spiegando che "il Commissario Prefettizio di concerto con la Asl di Rieti ha fatto un'ordinanza per la popolazione per scrinare solo quelli che effettivamente sono venuti a contatto con il positivo".

L'Asl di Rieti: “Attenersi alle misure di prevenzione”

Gli operatori del Servizio di Igiene pubblica della Asl di Rieti, monitorano giornalmente i casi descritti sul territorio ed effettuano le indagini epidemiologiche necessarie alla valutazione e verifica di eventuali casi sospetti. La Direzione Aziendale della Asl di Rieti ricorda a tutti i cittadini che "è necessario attenersi scrupolosamente alle misure di prevenzione e contenimento di Covid-19, indossare la mascherina, mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro, lavarsi spesso le mani e utilizzare il gel igienizzante".