Incendio a un bus Atac a Roma: accertamenti in corso

Il mezzo era in servizio da oltre 15 anni, ancora da stabilire le cause del rogo che hanno distrutto il veicolo che si trovava in viale Regina Margherita

Un bus della linea 19 ha preso fuoco a Roma, per i passeggeri solo un grande spavento e per fortuna nessuna conseguenza. Atac ha disposto accertamenti per individuare le cause dell'incendio che ha distrutto la vettura in servizio lungo viale Regina Margherita. L'autista ha provato a spegnere le fiamme, mentre venivano allertati i vigili del fuoco. La vettura era in servizio da oltre 15 anni.