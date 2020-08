La vicenda è accaduta in via Casilina. Tre le persone coinvolte che sono finite in manette. Sul posto sono intervenuti i carabinieri

Rissa nella notte alla periferia di Roma, in via Casilina. Tre le persone coinvolte che sono state arrestate dai carabinieri del nucleo radiomobile per rissa e lesioni. Si tratta di due cittadini indiani e un libico. Due di loro sono stati refertati in ospedale con sei e tre giorni di prognosi.