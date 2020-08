Anzio, rimproverati da agente gli lanciano petardi: denunciati

Il poliziotto ha riportato un'abrasione a un piede giudicata guaribile in 14 giorni. Ferito anche un passante, che ne avrà per sette giorni

Richiamati da un poliziotto libero da servizio per una serie di manovre azzardate in auto, sono scesi dalla macchina e dopo una lite e un'aggressione durante la fuga gli hanno lanciato contro due petardi che hanno ferito al piede l'agente e anche un passante. È accaduto ieri ad Anzio, vicino Roma.

La denuncia

I tre responsabili, di 43, 37 e 40 anni, residenti a Tor Bella Monaca e con precedenti, sono stati denunciati dai carabinieri per lesioni personali aggravate in concorso. Il poliziotto ha riportato un'abrasione a un piede giudicata guaribile in 14 giorni e il passante ne avrà per sette giorni. I carabinieri in serata hanno rintracciato e denunciato i tre presunti responsabili.