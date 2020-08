Fiumicino, spacciava droga nella zona delle case popolari: arrestato

L'uomo è stato visto scendere da un auto ed assumere un atteggiamento sospetto in presenza di altre persone. Sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di 5,11 grammi di cocaina e 250 euro in contanti

Aveva concentrato la sua attività di spaccio di droga a Fiumicino nei pressi di un comprensorio di case popolari. Gli agenti del commissariato di Fiumicino hanno arrestato un 31enne romano, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina e hashish.

L'arresto

L'uomo è stato visto scendere da un'auto ed assumere un atteggiamento sospetto in presenza di altre persone. Sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di 5,11 grammi di cocaina e 250 euro in contanti; la perquisizione domiciliare effettuata in presenza della compagna, ha permesso di rinvenire circa 56 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento oltre a 610 euro in contanti e 83,1 grammi di hashish. L'uomo è stato arrestato mentre la donna è stata denunciata in stato di libertà considerati i precedenti in materia di spaccio di sostanze stupefacenti e il comportamento reticente all'atto del controllo.