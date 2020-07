Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 34 i nuovi casi nel Lazio, 16 di importazione. Zero i decessi nelle ultime 24 ore: è quanto fa sapere l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

7:15 - Nel Lazio 34 nuovi casi in 24 ore, 16 di importazione

"Registriamo 34 casi e zero decessi. Di questi 16 sono casi di importazione: otto casi di nazionalità del Bangladesh, tre da Spagna, due da Romania, due da India e uno da Afghanistan. Tre i casi per screening in fase di pre-ospedalizzazzione ospedaliera". È quanto fa sapere l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.