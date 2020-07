Incendio a Roma, in fiamme nove auto

Il rogo è scoppiato verso le 14 di oggi in via Mario Sansone. I vigili del fuoco, secondo quanto si apprende, sono riusciti in breve tempo a spegnere le fiamme

Nove auto sono state distrutte da un incendio divampato oggi, verso le 14, in via Mario Sansone a Roma. I vigili del fuoco, secondo quanto si apprende, sono riusciti in breve tempo a spegnere le fiamme e hanno messo in sicurezza l'area. Nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo. Sul posto sono giunti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per stabilire le cause dell'incendio. Al momento gli investigatori non escludono la pista dolosa.