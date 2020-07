Ancora danni e furti in uno stabilimento balneare di Fiumicino

Non si ferma la serie di vandalismi e furti ai danni di stabilimenti balneari e chioschi attrezzati sulla costa di Fiumicino e Fregene. Ieri notte è toccato alla spiaggia libera attrezzata Papaya sul Lungomare della Salute di Isola Sacra: ignoti hanno danneggiato un pattino di salvataggio e dei lettini e, non contenti, hanno manomesso la porta esterna e sottratto denaro dalla cassa. Ed ancora hanno rotto dei vetri nella sala ristorante.

Il titolare: “Troppi i casi di vandalismo”

Amareggiato il titolare: "È l'ennesimo episodio sul lungomare: se non bastasse una stagione già difficile per il Covid, cominciano ad essere troppi i casi di vandalismo e microcriminalità. Non vogliamo essere lasciati soli ed è necessaria una maggiore sorveglianza notturna su litoranee e spiagge, come sta chiedendo da tempo anche l'Associazione Esercenti Lungomare della Salute. Credo sia necessario anche un Consiglio straordinario sul tema". Quello al Papaya è l'ultimo episodio di una serie di scorrerie notturne che, da giugno, hanno colpito il Tirreno ed il Florida a Fiumicino, mentre a Fregene è toccato all'Ondina, al Point Break e all'Hang loose.