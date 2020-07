Cinema America, aggredito a Roma il presidente Valerio Carocci

Ancora un episodio di violenza ai danni dei ragazzi del Cinema America. Ad essere preso di mira, questa volta, è stato il presidente dell’associazione, Valerio Carocci, aggredito - a quanto si apprende - da un giovane vicino ad ambienti di estrema sinistra, che primo lo ha insultato e minacciato di morte, poi gli ha messo le mani al collo. L’episodio è accaduto sabato pomeriggio in piazza San Cosimato, a Trastevere, dove il Cinema America ha una delle sue arene estive. Carocci è stato portato in ospedale. L’aggressore è stato invece denunciato dalla Digos per minacce e lesioni e ha inoltre ricevuto un avviso orale dal Questore di Roma.