Roma, ruba in un supermercato: arrestato ragazzo di 19 anni

Il giovane è stato riconosciuto come responsabile di un altro furto avvenuto all'interno di un auto nella stessa strada poco prima, in viale degli Eroi di Rodi, in zona Spinaceto

A Roma un ragazzo di 19 anni è finito in manette per aver rubato, ieri sera, all'interno di un supermercato in viale degli Eroi di Rodi, in zona Spinaceto.

L'episodio

Il 19enne, originario della Costa D'Avorio, è stato riconosciuto come responsabile di un altro furto avvenuto all'interno di un auto nella stessa via poco prima. Inoltre, nella notte a finire in manette per tentato furto pluriaggravato, è stato un cittadino russo di 32 anni che in via Prenestina stava cercando di rubare una bicicletta legata a un palo. L'uomo stava rimuovendo la catena quando è stato bloccato dagli agenti del reparto volanti.