Roma, 59enne scomparso a maggio trovato in piazza Venezia

Un carabiniere ha notato l'uomo in stato confusionale che faceva su e giù sul marciapiede e si è avvicinato per un controllo. L'uomo avrebbe disturbi psichici ed è stato portato in ospedale per gli accertamenti del caso

Un uomo di 59 anni, che si era allontanato da casa il 26 maggio, è stato ritrovato ieri in piazza Venezia, in centro a Roma. Un carabiniere ha notato l'uomo in stato confusionale che faceva su e giù sul marciapiede e si è avvicinato per un controllo. A denunciarne la scomparsa ai carabinieri della stazione Torpignattara era stata la compagna. L'uomo avrebbe disturbi psichici ed è stato portato in ospedale per gli accertamenti del caso.