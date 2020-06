Roma, sorpresi con carte di credito rubate: due arrestati

Fermati per un controllo di routine dagli agenti di polizia del commissariato Prenestino, sono stati trovati in possesso di carte di credito di cui non hanno saputo giustificare la provenienza

Due uomini sono stati arrestati ieri a Roma dopo essere stati trovati in possesso di una carta di credito rubata e di una smarrita in via Castellaneta, in zona Quarticciolo. I due, fermati per un controllo di routine dagli agenti di polizia del commissariato Prenestino, sono stati trovati in possesso di due carte di credito di cui non hanno saputo giustificare la provenienza.