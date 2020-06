Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Gli attuali positivi sono 991, di cui 705 sono in isolamento domiciliare, 39 sono ricoverati in terapia intensiva e 247 in altri reparti. Lo rende noto la Regione

Con gli 8 nuovi casi comunicati ieri, sono 8.017 i casi di coronavirus registrati nel Lazio da inizio pandemia, di cui 991 attualmente positivi. Lo rende noto la Regione. Di questi, 705 sono in isolamento domiciliare, 39 sono ricoverati in terapia intensiva, 247 in altri reparti. Le persone guarite sono invece 6.199. Ieri nessun nuovo decesso. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE)

8:40 - Coronavirus, nel Lazio 8.017 casi

In regione ieri nessun decesso. “Si conferma trend in calo nelle province che registrano zero casi. 4 casi sono riferiti all’Istituto religioso Teresianum a Roma che è stato posto in sorveglianza sanitaria. Si sta procedendo al trasferimento dei casi: si tratta di 3 seminaristi e un amministrativo dell’istituto”. Così l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato.