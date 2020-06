Roma, impicca il cane a un albero perché “troppo feroce”: denunciato

Ha impiccato il cane, di proprietà di due amiche, a un albero a un'altezza di 6 metri da terra perché, a loro detta, negli ultimi tempi era diventato "feroce e ingestibile”. Poi, l’autore del gesto, un uomo di 65 anni, ha brandito una sega contro un agente della polizia penitenziaria che, notando la scena, era intervenuto nel tentativo di salvare l’animale. L’episodio è accaduto il 19 giugno nel parco di via dei Lodigiani, alla periferia di Roma, ma è stato reso noto solo oggi.

Le denunce

Il 65enne è riuscito in un primo momento a fuggire, mentre le due donne avrebbero cercato di impedire all’agente di far prendere il numero di targa. Rintracciato, l’uomo è stato denunciato dalla polizia per uccisione di animali, resistenza e minacce a pubblico ufficiale, mentre le due amiche devono rispondere di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e favoreggiamento. La sega e la corda con cui ha ucciso il cane sono state sequestrate dalla polizia scientifica.