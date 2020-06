Roma, controlli in locali: chiuso ristorante e multata gelateria

Nel ristorante di via Ostiense sono state riscontrate irregolarità sui prodotti tenuti in congelatori, privi della tracciabilità, della etichettatura e della data di confezionamento

Controlli straordinari della polizia a Roma. Chiuso un ristorante giapponese e sanzionata una gelateria per assembramenti. Nel ristorante di via Ostiense sono state riscontrate irregolarità sui prodotti tenuti in congelatori, privi della tracciabilità, della etichettatura e della data di confezionamento. Il materiale è stato posto sotto sequestro in attesa della distruzione.

Pessime condizioni igienico sanitarie

Le pessime condizioni igienico sanitarie riscontrate e la presenza di numerosi escrementi di topo hanno indotto gli ispettori sanitari a emettere un provvedimento di chiusura, notificato poi dai poliziotti. Infine il titolare è stato sanzionato e dovrà pagare una multa di 1500 euro.