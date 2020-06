L'episodio è avvenuto ieri sera in via Giovanni Luigi Gallesi, in zona Lunghezza. Il ragazzo ha colpito il divisorio in plexiglas della cabina

Un giovane di 18 anni è stato denunciato a Roma dopo aver tirato un pugno sul divisorio in plexiglas della cabina di un autobus. L'episodio è avvenuto ieri sera in via Giovanni Luigi Gallesi, in zona Lunghezza, durante un litigio tra l'autista e il ragazzo. Il bus è rimasto fermo per circa 45 minuti. Sul posto è intervenuta la polizia.