Roma, blitz contro Casamonica: arresti e sequestro beni per 20 milioni

La polizia di Stato, su richiesta della Dda, sta eseguendo misure cautelari contro membri del clan per associazione di stampo mafioso, estorsione, usura e intestazione fittizia di beni

Nuovo duro colpo al clan Casamonica. La polizia di Stato, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, ha dato vita all’operazione “Noi proteggiamo Roma”. In queste ore, le forze dell’ordine stanno eseguendo nella Capitale misure cautelari per associazione di stampo mafioso, estorsione, usura e intestazione fittizia di beni. Disposto inoltre un maxi sequestro di beni ai fini della confisca per 20 milioni di euro, emesso dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Roma su proposta del procuratore della Repubblica e del questore della città.

L’operazione

Oltre 150 poliziotti del Servizio centrale operativo, della Squadra mobile di Roma e del commissariato 'Romanina' stanno eseguendo ordinanze di misure cautelari personali e reali emessa dal gip del tribunale di Roma nei confronti di appartenenti al clan Casamonica.