Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Così il bollettino di oggi dello Spallanzani di Roma: "Sono 73 i pazienti ricoverati allo Spallanzani di Roma, di cui 24 positivi al Covid-19 e 49 sottoposti a indagini". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

15:05 - Vaticano, nessun positivo tra i dipendenti

"Questa mattina è risultata negativa al Covid-19 anche l'ultima persona segnalata come malata nelle scorse settimane. Ad oggi non risultano casi di positività al coronavirus tra i dipendenti della Santa Sede e nello Stato della Città del Vaticano". Lo afferma il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni.

14:43 - Roma, Asl 3: "In Cluster San Raffaele 31 casi e un decesso"

"Alla data odierna risultano collegabili al focolaio dell'Ircss San Raffaele Pisana 31 casi di cui 9 dipendenti, 2 esterni entrambi famigliari di operatori sanitari e 20 pazienti di cui 18 già trasferiti e 2 in trasferimento. Nel pomeriggio del 5 giugno è stata disposta la chiusura della struttura con cordone sanitario". Lo comunica il Commissario straordinario della Asl Roma 3, Giuseppe Quintavalle. "La struttura - si legge nella nota - sta dando tutta la collaborazione necessaria alla Asl che nella giornata odierna ha disposto un affiancamento della direzione sanitaria per consentire un miglior supporto per il contenimento del focolaio, la gestione dei casi e il loro tracciamento. E' in corso l'indagine epidemiologica innanzitutto sulle procedure organizzative e i percorsi assistenziali al fine di identificare una possibile criticità che possa aver agevolato la diffusione del virus tra i reparti a fronte delle misure di prevenzione adottate. Al momento l'ipotesi più accreditata del caso indice è relativa ad alcuni operatori sanitari, ma si resta in attesa della conclusione dell'indagine epidemiologica". "Si conferma un decesso - continua- di un paziente affetto da pluri patologie (parkinson e diabete) positivo al tampone naso-faringeo. Proseguono le attività di test su tutto il personale compresi i consulenti e gli esterni e i pazienti della struttura. Verranno sottoposti ai test anche i dimessi degli ultimi 14 giorni".

12:49 - Lo Spallanzani: "73 ricoverati, finora 465 dimessi"

Sono 73 i pazienti ricoverati allo Spallanzani di Roma, di cui 24 positivi al Covid-19 e 49 sottoposti a indagini. Sei pazienti hanno bisogno di supporto respiratorio, mentre sono 465 i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture. Questo è quanto emerge dal bollettino medico di oggi dell'Istituto.

12:32 - Alta l'affluenza sul litorale di Fiumicino e Fregene

Primo giorno di vero "tutto esaurito" parcheggi sul Lungomare di Fiumicino, dove ci sono ampi tratti di spiagge libere, presidiati, per far rispettare le disposizioni anti contagio, da "pattuglie" di volontari. Non ci sono, al momento, problemi di distanziamento sull'arenile, assai ampio, frequentato per lo più da famiglie con bambini. Buona l'affluenza anche sul litorale più a nord, tra Fregene, Maccarese e Passoscuro.

8:16 - Un dipendente risulta positivo, Campidoglio chiuso per sanificare

È stata disposta la chiusura e sanificazione degli uffici di Palazzo Senatorio per la giornata di domani, 6 giugno, perché un dipendente di Palazzo Senatorio è risultato positivo al test sierologico. Lo rende noto il Campidoglio.

8:11 - Lazio, dal 15 giugno via libera ai centri estivi

Sono state pubblicate dalla Regione Lazio le linee guida per la riapertura dei centri estivi a partire dal 15 giugno, come stabilito dall'allegato 8 del decreto del presidente del consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 di emergenza Covid-19. Nello specifico, le indicazioni si applicano alla realizzazione di attività ludico-ricreative per i bambini di età superiore ai 3 anni e gli adolescenti con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione. Possono essere utilizzati per l'accoglienza gli spazi per l'infanzia delle scuole o di altri ambienti similari (ludoteche, centri per famiglie, oratori) oppure parchi o altri contesti similari (outdoor education) in coerenza con quanto stabilito dal Governo. Le linee guida prevedono di predisporre per genitori, bambini e personale una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare; sottoscrivere un accordo tra l'ente gestore, il personale e i genitori coinvolti per il rispetto delle regole di gestione dei servizi finalizzate al contrasto della diffusione del virus; garantire una zona di accoglienza oltre la quale non sarà consentito l'accesso a genitori e accompagnatori. Inoltre, tra le misure previste la possibilità di organizzare i centri estivi su turni per evitare assembramenti e la rilevazione quotidiana della temperatura corporea per tutti gli operatori, bambini, genitori o accompagnatori