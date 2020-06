Roma, perseguita ex fidanzata: arrestato uomo di 49 anni

In manette un uomo di 49 anni che per mesi ha continuato a inviare alla sua ex e-mail e messaggi inquietanti con minacce di morte per lei e i suoi cari, cercando di far ricadere la colpa su un altro uomo che con lei aveva avuto un rapporto sentimentale

La vicenda

L'uomo si era anche finto vittima di analoghe azioni persecutorie, denunciando a sua volta di aver ricevuto messaggi dello stesso tenore che lui si inviava anche da dispositivi di cui aveva la disponibilità per ragioni di lavoro. Per molto tempo la vittima, terrorizzata, aveva dovuto modificare le sue abitudini visto che lo stalker pareva conoscere ogni suo movimento. Telefonate continue, accessi abusivi alla posta elettronica e ai portali del lavoro, intrusioni sulle app di messaggistica. Con il tempo l'uomo era diventato così una sorta di "protettore" della vittima dimostrandosi preoccupato per lei e, una volta riconquistata la sua fiducia, l'aveva accompagnata persino negli uffici di polizia per farle sporgere le denunce. Il comportamento premuroso non aveva lasciato indifferente la donna a cui era riuscito a fare il vuoto intorno, convincendola a non fidarsi di altri, il tutto nel tentativo di poter tornare con quello che considerava l'amore della sua vita.

Stratagemma fallito

La messinscena, però, non ha convinto gli investigatori della polizia postale che sono riusciti a risalire alla vera identità dello stalker che si trova ora agli arresti domiciliari. L'uomo dovrà rispondere oltre che per gli atti persecutori anche per i reati di accesso abusivo a sistema informatico, ricettazione e simulazione di reato.