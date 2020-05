Roma, rapina in alimentari: aggrediti titolare e aiutante

A Roma, in via Ostiense, c'è stata una rapina ieri sera in un alimentari. Un senza fissa dimora ha rubato 50 euro e, prima di fuggire, ha aggredito il titolare del locale e un suo aiutante, entrambi cittadini del Bangladesh. Il titolare del negozio è stato medicato sul posto, mentre il dipendente è stato trasportato all'ospedale per una contusione alla mano. Sul posto è intervenuta la polizia.