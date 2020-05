Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Sono stata alla città militare della Cecchignola, per portare il mio saluto ai militari che, in questo periodo d'emergenza, si sono dati da fare per dare supporto alla nostra città". Così su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

8:46 - A Fiuggi sospesa la tassa di soggiorno

Niente tassa di soggiorno fino alla fine dell'anno, stesso provvedimento per la Tosap. Lo ha deciso l'amministrazione comunale di Fiuggi (Frosinone) nell'ambito un piano di interventi per ridare slancio al turismo e superare la crisi economica causata dall'emergenza Coronavirus.

"Sono stata alla città militare della Cecchignola, per portare il mio saluto ai militari che, in questo periodo d'emergenza, si sono dati da fare per dare supporto alla nostra città". Così su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Si sono concluse le operazioni di sanificazione delle 356 chiese e parrocchie di Roma - aggiunge - Voglio ringraziare l'Esercito per aver contribuito, insieme agli operatori Ama, a questi interventi. Ciascuno è stato un tassello fondamentale nell'affrontare questa emergenza. E io sono molto orgogliosa di aver fatto parte di questa squadra".