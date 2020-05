Roma, 34enne ruba in appartamento: arrestato

Un uomo di 34 anni è stato intercettato dagli agenti della polizia di Stato a Roma subito dopo aver messo a segno un furto in appartamento. Il 34enne, di origini romene, è stato bloccato in via Erula, zona Casilina, due sere fa. Era in possesso di un borsone contenente oggetti e vestiti rubati e, addosso, aveva le chiavi di un'auto risultata rubata. Il borsone è stato sequestrato e l’uomo è stato arrestato. Le indagini proseguono per individuare i due complici, che sono riusciti a scappare.