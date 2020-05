Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"La prossima settimana ripartiranno i lavori dello Skate Park di Roma, a Ostia, nel Municipio X. Le attività erano state interrotte a causa dell'emergenza coronavirus perché la ditta che lavora alla realizzazione proviene da un'altra regione". Così su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI).

11:09 – Campidoglio: pubblicato avviso piattaforme e-commerce

Rilanciare i piccoli esercizi di vicinato, incrementando le vendite nel rispetto delle vigenti norme sanitarie: è lo scopo dell'avviso pubblicato da Roma Capitale per la selezione di piattaforme web che aggreghino l'offerta cittadina di commercianti e artigiani, da far confluire nella sezione RomaAiutaRoma del portale istituzionale. Lo rende noto il Campidoglio. "Aiutiamo i nostri commercianti a ripartire con una vetrina virtuale dedicata - afferma la sindaca Virginia Raggi - che consenta ai cittadini di visionare i prodotti da casa per poi comprare online in tutta sicurezza, con possibilità di recapito a domicilio. La soluzione dell'e-commerce è utile sia per rilanciare le vendite, che risentono di chiusure e accessi limitati alle attività autorizzate all'apertura, sia per decongestionare le file davanti ai negozi, a garanzia di un contenimento del rischio di contagio". Possono partecipare gli enti no-profit, le associazioni datoriali e le start-up o pmi innovative, iscritte nel corrispondente Registro Imprese, ma anche le associazioni il cui servizio clienti parli italiano e abbia preferibilmente sede a Roma o nelle sue vicinanze, per una migliore cura e assistenza nel processo di avvio dei negozi online. La richiesta di adesione dovrà essere trasmessa - entro 15 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso - al dipartimento Sviluppo economico e Attività produttive di Roma Capitale all'indirizzo PEC protocollo.attivitaproduttive@pec.comune.roma.it, all'attenzione dell'Ufficio di Scopo 'Progettazione e Innovazione Economica Urbana'. Le realtà selezionate, saranno invitate a presentare le rispettive piattaforme, nel corso di un workshop online organizzato dall'Assessorato Sviluppo Economico di Roma Capitale, secondo modalità che saranno successivamente comunicate.

9:23 – Raggi: “Presto riavvio lavori Skate Park Ostia”

"La prossima settimana ripartiranno i lavori dello Skate Park di Roma, a Ostia, nel Municipio X. Le attività erano state interrotte a causa dell'emergenza coronavirus perché la ditta che lavora alla realizzazione proviene da un'altra regione". Così su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Ora siamo pronti a ripartire e a realizzare quello che sarà un vero e proprio simbolo di rinascita - aggiunge - Vi ricordate che nel 2014 il vecchio Skate Park era andato a fuoco? Avevamo promesso che avremmo riqualificato l'area costruendo questo impianto sportivo. Un progetto condiviso a cui lavoriamo insieme al Municipio X, al Coni e alla Federazione Italiana Sport Rotellistici che ringrazio. Lo Skate Park - afferma ancora Raggi - si svilupperà in un'aera di circa 1.600 metri quadrati e sarà un luogo che potrà ospitare manifestazioni internazionali o semplicemente ragazzi appassionati di questo sport che potranno riunirsi all'aperto. Sono convinta che un luogo del genere potrà essere un centro di aggregazione importante per chi vive il quartiere. Restituiremo questo impianto sportivo ai cittadini - conclude la sindaca - Vi terrò aggiornati sull'andamento dei lavori".