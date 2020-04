Coronavirus Roma, Sky TG24 nella Rsa Santa Marinella. VIDEO

In Lazio è cominciata ieri l'attività delle Uscar, unità di intervento territoriali composte da medici e infermieri che, con il coordinamento dell'Istituto Spallanzani, svolgono un'attività di sorveglianza attiva sulle case di riposo, case alloggio per anziani e pazienti a domicilio, anche con modalità 'drive in'. Sky TG24 ha seguito l'equipe durante l'ispezione nella Rsa di Santa Marinella, in provincia di Roma, dove finora non si sono registrati casi di Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - L'EMERGENZA A ROMA).

"Lavoriamo in prevenzione per minimizzare i rischi"

"Qui alla Santa Marinella la situazione è tranquilla, lavoriamo in prevenzione per minimizzare i rischi", spiega uno dei membri del personale Uscar. "Come Uscar abbiamo 400 volontari medici e 300 volontari infermieri. Ci muoviamo su chiamata delle Asl".