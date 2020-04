Sono sbarcati questa mattina alle 7.45, all'aeroporto di Fiumicino, un centinaio di ragazzi rimasti bloccati in Florida dove si trovavano per partecipare a un progetto Disney. Il consolato generale a Miami e l'ambasciata italiana a Washington, in stretto raccordo con la Farnesina, hanno seguito da vicino il caso, organizzando un volo speciale di rimpatrio da Orlando, in accordo con la compagnia Neos. "È stato un viaggio lungo dopo una fase difficile, ma siamo riusciti tutti a tornare", è la testimonianza di un ragazzo di Roma.

In mattinata, la sindaca Raggi h parlato della gestione dell'emrgenza coronavirus e ha dichiarato che c'è una "buona sinergia" con la Regione. "Sono d'accordo con il fatto che le decisioni debbano essere centralizzate per evitare regioni e città di serie A e comuni di serie B", il suo commento.

Stando ai dati comunicati dall'Unità di crisi, in regione il 24% dei casi finora confermati è ricoverato in una struttura sanitaria, il 48% è in isolamento domiciliare e il 3% è in terapia intensiva. I guariti sono il 19%. (DIRETTA)

13:26 – Spallanzani, al via oggi l'Unità sorveglianza

Comincia oggi l'attività delle Unità di intervento territoriali composte da medici ed infermieri che, con il coordinamento dell'Inmi Lazzaro Spallanzani, svolgeranno un'attività di sorveglianza attiva sulle case di riposo, case alloggio per anziani, e pazienti a domicilio, anche con modalità 'drive in'. Lo comunica l'Istituto Spallanzani. "I pazienti Covid 19 positivi sono in totale 125. Di questi, 19 pazienti necessitano di supporto respiratorio. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 320", emerge nel bollettino medico di oggi dell'istituto Spallanzani di Roma in cui viene spiegato che "considerato il trend ormai consolidato di decrescita dei ricoveri ospedalieri, nell'ambito di una valutazione regionale di revisione del ruolo degli ospedali Covid, l'Istituto Spallanzani sta procedendo a ricoverare pazienti provenienti da altri presidi, anche pazienti sospetti e da diagnosticare".

12:03 - Nel Lazio 24% dei positivi è in struttura sanitaria, 48% in isolamento

"Nel Lazio, dei casi finora confermati, il 24% è ricoverato in una struttura sanitaria, il 48% è in isolamento domiciliare e il 3% è in terapia intensiva. I guariti sono il 19%. L'età mediana dei casi positivi è 58 anni. Il 52% dei casi accertati è di sesso femminile e il 48% è di sesso maschile. I casi positivi sono così distribuiti: il 35,2% è residente a Roma città, il 33,2% nella Provincia di Roma, il 9,6% a Frosinone, il 5% a Rieti, il 6,5% a Viterbo e l'8,4% a Latina. Il 2,2% proviene da fuori Regione". Sono i dati riportati in una nota dall'Unità di Crisi regionale.

11:15 - Virginia Raggi: "In fase 2 privilegiare trasporto dolce"

"Nella ripresa, per evitare che le nostre città siano invase dalle auto, stiamo lavorando su alcune direttrici comuni: privilegiare per chi può il trasporto attraverso bici o mezzi dolci come monopattini". Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ai microfoni di Radio Cusano Campus. "Stiamo lavorando per realizzare rapidamente delle corsie ciclabili, stiamo pensando di dedicare a Roma le controlaterali delle strade grandi alla ciclabilità. Abbiamo chiesto al Governo di riaprire velocemente i negozi di biciclette. Vogliamo incentivare la mobilità dolce anche incentivando l'acquisto di bici elettriche. Dobbiamo scoraggiare il traffico privato perché, pur rimettendo a regime il trasporto pubblico, rischiamo di essere invasi dalle auto". Per quanto riguarda i mezzi pubblici, Raggi ha spiegato: "Stiamo programmando dei conta-passeggeri, stiamo lavorando con alcuni operatori telefonici per avere, in maniera anonima, dei dati di traffico e aumentare le corse sulle linee più frequentate".

11:00 - Virginia Raggi: “Più poteri ai sindaci per appalti veloci”

"Non si tratta di avere scettro e corona, ma della possibilità di velocizzare le procedure burocratiche e bizantine che regolamentano gli appalti pubblici". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi a Radio Cusano Campus parlando dei poteri dei sindaci. "Il Governo sta mettendo a disposizione molti miliardi per far ripartire le imprese, i cantieri. Se noi sindaci per aprire un cantiere dobbiamo fare delle procedure che durano mesi se non anni, l'economia non riparte, almeno quella legata agli appalti pubblici - ha aggiunto Raggi -. Sto chiedendo di aiutarci ad aiutare. Poi ci potrebbe essere un inasprimento dei controlli ex post. Non è una pretesa da scettro e corona, ma una richiesta concreta".

10:48 - Virginia Raggi: "Pensare a apertura centri estivi a luglio"

"Per le scuole non posso che aspettare le decisioni del ministero. Sabato in cabina di regia ho fatto notare che, se i dati epidemiologici fossero favorevoli, ritengo che già dal mese di luglio si potrebbe immaginare una riapertura magari dei centri estivi". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi ai microfoni di Radio Cusano Campus. "I bambini, privati del contatto sociale con i loro simili, credo stiano sviluppando dei turbamenti - ha proseguito Raggi -. Riaprire almeno i centri estivi, su due turni per evitare assembramenti, credo che potrebbe essere una idea. Certo tutto compatibilmente con i dati epidemiologici e medici".

10:07 - Virginia Raggi: "Sull’emergenza buona sinergia con Regione"

"C'è una buona sinergia". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi ai microfoni di Radio Cusano Campus parlando del rapporto coordinamento sull'emergenza coronavirus con la Regione Lazio e il Governo. "Sono d'accordo con il fatto che le decisioni debbano essere centralizzate per evitare regioni e città di serie A e comuni di serie B", ha affermato. "Con la Regione abbiamo compiti differenti, loro si occupano della parte sanitaria: certo, auspicheremmo più tamponi. Per il resto c'è una buona sinergia" ha sottolineato la sindaca, che poi ha aggiunto: "Sabato ero in cabina di regia per l'emergenza con il presidente Conte e ho chiesto che lo smart working sia normato per legge e diventi una delle modalità con le quali il lavoro deve essere svolto. Non dico il cento per cento, ma almeno per una fetta dei dipendenti - ha spiegato Raggi -. Dobbiamo immaginarci una società diversa. Dobbiamo lavorare su una serie di pilastri comuni".

9:47 - I ragazzi rimpatriati: “Felici di essere a casa”

Sollievo, sorrisi, voglia di riabbracciare, al più presto, i propri familiari. Sono tra gli stati d'animo, questa mattina, dei circa cento ragazzi del progetto Disney che erano licenziati in Florida, sbarcati poco prima delle 8 all'aeroporto di Fiumicino con un volo speciale di rimpatrio, da Orlando, organizzato dalla Farnesina in raccordo con la Neos. Stanchi dal viaggio, tutti rigorosamente con la mascherina, qualcuno non ha voglia di parlare. In diversi la speranza, una volta conclusasi l'emergenza coronavirus, se possibile, di poter riprendere quanto prima l'esperienza del Cultural Representative Program della Disney, il programma di scambio culturale che garantisce un contratto di un anno a tempo determinato, dopo che la Disney World ha sospeso i 43.000 dipendenti. "Finalmente ce l'abbiamo fatta a tornare in Italia - racconta un ragazzo lombardo - dopo un periodo complicato dove abbiamo cercato di trovare una soluzione per tornare a casa". Poi il volo organizzato dalla Farnesina ha sbloccato la situazione permettendo ai ragazzi di rientrare. "In Florida - ha proseguito il ragazzo - la situazione appare più tranquilla che in Italia, visto il racconto dei miei familiari dalla Lombardia: non essendo in centro città ma più in periferia, ci sentivamo più tranquilli". "E' stato un viaggio lungo, dopo una fase difficile ma siamo riusciti tutti a tornare - è la testimonianza di un altro ragazzo, di Roma - Sicuramente, tra i momenti complicati, dalla quarantena a casa, allo sfratto in una settimana. Siamo stati licenziati con una mail ma, subito il giorno dopo, siamo entrati in contatto con la nostra manager che, faccia a faccia, ci ha dato le motivazioni, garantendoci assistenza fino al 18 aprile, come ci avevano assicurato".

9:34 - Rimpatriati i ragazzi italiani bloccati in Florida

"Finalmente in Italia, dopo un periodo difficile in attesa di poter rientrare", sono sbarcati questa mattina alle 7.45, all'aeroporto di Fiumicino, un centinaio, tutti con la mascherina indosso, dei circa 140 ragazzi italiani del progetto Disney che erano rimasti bloccati in Florida. Per loro il consolato generale a Miami e l'ambasciata italiana a Washington, in stretto raccordo con la Farnesina, hanno seguito da vicino il caso, organizzando un volo speciale di rimpatrio da Orlando, in raccordo con la compagnia Neos. Un'altra parte dei ragazzi proseguirà alle 8.40 con lo stesso aeromobile alla volta di Milano Malpensa. I giovani erano rimasti bloccati dopo che, a causa dell'emergenza da coronavirus, la Disney World aveva sospeso 43.000 dipendenti, fra cui appunto gli italiani, originari di varie parti del nostro Paese (diverse regioni del nord, Lazio, Sardegna, Puglia) di età compresa fra i 18 e 28 anni, trovatisi nell'impossibilità di trovare un volo che li riportasse in Italia. La pandemia di coronavirus ha fermato infatti anche il mondo di Disney World ed i suoi famosi parchi di Orlando in Florida. La società di Topolino ha deciso di sospendere i contratti di lavoro per 43 mila dipendenti, promettendo la ripresa solo ad emergenza finita. Tra loro anche i ragazzi italiani, andati a lavorare - a vario titolo - nei parchi del divertimento, ma poi rimasti bloccati in un Paese, alle prese con il virus, che ha chiuso di fatto i voli i ragazzi erano arrivati a Orlando grazie al Cultural Representative Program della Disney, un programma di scambio culturale che garantisce un contratto di un anno a tempo determinato. Il 16 marzo il parco è stato chiuso per l'emergenza coronavirus. I dipendenti sono stati messi in quarantena, ma la Disney ancora per qualche settimana ha continuato a garantire un numero minimo di ore per consentire ai ragazzi dello scambio culturale di pagare l'affitto e acquistare i beni di prima necessità. Il 6 aprile, però, tutti i partecipanti al Cultural Representative Program sono stati licenziati per mail.

Data ultima modifica 20 aprile 2020 ore 11:34