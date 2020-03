Coronavirus, a Roma bandiera italiana a mezz'asta in segno di lutto

A Roma, come in tutta Italia, bandiere a mezz'asta e minuto di silenzio per le vittime del Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - L'EMERGENZA A ROMA - IL LUTTO IN TUTTA ITALIA - LE FOTO). "Oggi le bandiere italiane in tutti gli uffici pubblici - scrive in un tweet Palazzo Chigi - sono esposte a mezz'asta in segno di lutto e vicinanza ai familiari delle vittime del Coronavirus e come segnale di partecipazione collettiva al cordoglio delle comunità più colpite". Insieme al tweet è stata pubblicata la foto della sede del governo con la bandiera italiana e quella dell'Unione Europea a mezz'asta. Anche il Csm ha aderito all'iniziativa promossa dall'Anci. Su Palazzo dei Marescialli campeggia la bandiera a mezz'asta come su tutti i Municipi e al Quirinale.

Il lutto in piazza del Campidoglio

Minuto di silenzio anche in piazza del Campidoglio. "In questo momento tutta Italia si stringe insieme per ricordare le vittime del coronavirus – ha spiegato la sindaca Virginia Raggi, al termine del minuto di raccoglimento -. I nostri cari, le persone che amiamo a cui non siamo riusciti neanche a dare l'ultimo saluto. È una ferita che unisce il Paese. Un dolore che ci spinge ad essere comunità. Oggi, insieme a tutti i sindaci d'Italia, vogliamo anche onorare lo straordinario lavoro di tutti coloro che sono in prima linea".

Le bandiere a mezz'asta a Palazzo Chigi (ANSA)

Raggi: "Grazie a chi sta svolgendo lavoro straordinario"

"Oggi, insieme a tutti i sindaci d'Italia, vogliamo anche onorare lo straordinario lavoro di tutti coloro che sono in prima linea - ha dichiarato la sindaca Raggi in piazza del Campidoglio -. Mi riferisco a medici, infermieri, alle persone che lavorano nei supermercati, nelle farmacie, agli autisti dei bus, tassisti, uomini e donne delle forze dell'ordine e della Protezione civile, all'esercito, ai volontari che stanno affrontando queste giornate delicate con grande impegno e dedizione, a tutti coloro che in questo momento stanno mandando avanti il Paese". La prima cittadina ha poi aggiunto: "Il sacrificio che ci viene richiesto, quello di stare a casa, è necessario per salvare tutti noi. Dobbiamo farcela e insieme ce la faremo, per loro e per il Paese".

Bandiera a mezz'asta al Quirinale, stasera tricolore al Torrino

Bandiera a mezz'asta anche al Quirinale. Stamattina un gruppo di corazzieri ha provveduto collocare a mezz'asta, in segno di lutto, la bandiera italiana che si trova sul balcone della piazza del Quirinale. In serata, invece, grazie all'Acea, il Torrino sarà illuminato di bianco, rosso e verde dal tramonto all'alba e fino alla fine dell'emergenza. Il Torrino, simbolo del Quirinale, è il punto più alto del palazzo che fu dei papi: è un belvedere fatto realizzare dall'architetto Ottaviano Mascarino nel corso di uno dei primi ampliamenti dell'edificio, su incarico di papa Gregorio XIII. Proprio sul Torrino sono issate le tre bandiere istituzionali, ovvero il Tricolore, la bandiera dell'Unione europea e lo stendardo presidenziale.