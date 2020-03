Nella casa di riposo Alcim di Contigliano, colpita dall'epidemia di Coronavirus, sono 65 i positivi al Coronavirus, tra pazienti e operatori sanitari. Lo ha riferito il sindaco di Contigliano, Paolo Lancia. Nel frattempo, a Fiumicino sono invece già centinaia le famiglie, in difficoltà economiche, assistite. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

7:08 - 65 i positivi in casa di riposo nel Reatino

"In base alle comunicazioni pervenute in merito dall'Asl, gli ospiti positivi sono 42, gli ospiti negativi sono tre, ospiti per i quali non è pervenuto l'esito del tampone sono otto. Operatori positivi 23, operatori negativi sei, operatori per i quali non è pervenuto l'esito del tampone uno. Due ospiti negativi sono stati già accolti a Villa Franceschini, assistiti da un'operatrice Alcim. La struttura è sotto il controllo sanitario da parte di personale medico Asl", come riferisce il sindaco di Contigliano (Rieti), Paolo Lancia, rendendo noto l'esito dei tamponi eseguiti a ospiti e operatori sanitari della casa di riposo Alcim di Contigliano, colpita dall'epidemia di Coronavirus.

7:04 - Il sindaco di Fiumicino. "Assistite centinaia di famiglie"

Sono già state assistite, nel comune di Fiumicino, centinaia di famiglie in difficoltà economica per l'emergenza Coronavirus. "Mentre stiamo lavorando per allestire il nuovo centro di raccolta alimentare che sarà a Maccarese e che affiancherà quelli già attivi a Fiumicino, mi arrivano alcuni dei numeri dell'assistenza fornita fin qui alle famiglie della nostra città", ha detto il sindaco Esterino Montino. "Ad esempio i nostri servizi sociali hanno assistito 179 famiglie, mentre la Misericordia ne ha assistite altre 176. È solo una parte del totale perché altre centinaia di famiglie si sono rivolte alla Protezione Civile, la Croce Rossa, la Caritas e Sant'Egidio. Si tratta di famiglie che hanno chiesto aiuto perché le condizioni economiche sono peggiorate per via della crisi in corso, ma anche di persone impossibilitate a uscire di casa che hanno chiesto supporto per il ritiro di farmaci, ricette mediche o anche la spesa".