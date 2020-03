Coronavirus, le immagini di una Roma deserta riprese dal drone. VIDEO

Strade deserte e un silenzio interrotto soltanto dal garrito dei gabbiani, sono queste le immagini di Roma riprese da un drone durante questi giorni di isolamento. Le vie e le piazze, un tempo affollate da turisti e uomini d'affari, ora sono vuote. Dall'alto si scorge qualche pattuglia che controlla i pochi automobilisti che circolano per le strade assieme ai pullman senza passeggeri. Così appare la capitale durante le restrizioni imposte dal Governo per far fronte all'emergenza coronavirus. Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie in diretta LIVE