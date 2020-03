"Ringrazio tutti i romani che stanno sopportando queste prescrizioni, hanno capito l'importanza del rispetto dell'ordine di stare a casa". Sono le parole della sindaca della Capitale, Virginia Raggi, che ha fatto il punto della situazione in città, in particolare sulle restrizioni adottate per arginare la diffusione del coronavirus: "Abbiamo intensificato i blocchi delle auto e abbiamo intensificato i controlli nei parchi", ha aggiunto. Continuano anche i controlli da parte delle forze dell'ordine: nelle ultime ore in città sono state sequestrate 23mila mascherine non idonee.

Intanto, da Fiumicino giungono buone notizie: le tre persone, appartenenti allo stesso nucleo familiare e risultate positive al covid19 a fine febbraio, sono completamente guarite. "A loro va il mio bentornati alla vita di tutti i giorni", il saluto del sindaco Esterino Montino. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE)

8:20 - Sequestrate 23mila mascherine non sicure

Sono in totale 23mila le mascherine non sicure sequestrate nelle ultime ore a Roma durante i controlli da parte delle forze dell’ordine. Di queste oltre 15mila, di produzione indiana e senza marchio CE, erano conservate nel magazzino di una parafarmacia nel quartiere Esquilino, il cui titolare è stato denunciato. Altre 3.500 mascherine chirurgiche monouso sono state trovate in una rivendita situata al Prenestino, riconducibile a un cittadino cinese, che le rivendeva completamente in nero. Infine, in una ferramenta di Ardea è stata sequestrata una settantina di flaconi di gel igienizzante, confezionati artigianalmente, recanti indicazioni errate sull'idoneità del prodotto ad eliminare batteri, funghi e virus, pertanto potenzialmente ingannevoli per i clienti.

8:15 - Tre persone guarite a Fiumicino

È completamente guarita la famiglia di Fiumicino, composta da tre persone, risultata positiva al coronavirus a fine febbraio. Ne dà notizia il sindaco Esterino Montino, il quale ha rivolto a madre, padre e figlia "il mio bentornati alla vita di tutti i giorni" e ha augurato una completa guarigione anche alle "altre persone che stanno ancora lottando contro il virus". A Fiumicino i casi scendono così da 15 a 12: "Le misure adottate, se seguite scrupolosamente, portano buoni frutti. Perciò continuiamo così perché la crisi è tutt'altro che passata", ha concluso Montino.

7:30 - La situazione a Roma: il punto della sindaca Raggi

"Ringrazio tutti i romani che stanno sopportando queste prescrizioni, hanno capito l'importanza del rispetto dell'ordine di stare a casa". Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervenuta ieri sera in diretta su La7, dove ha fatto il punto della situazione riguardo alle restrizioni in vigore nella Capitale e volute dalla sua Giunta. “In questo fine settimana - ha illustrato Raggi - abbiamo intensificato i blocchi delle auto per evitare che qualcuno potesse avere l'idea della gita fuori porta, abbiamo intensificato i controlli nei parchi, che ora sono tutti chiusi, abbiamo aumentato la sanificazione delle strade, abbiamo raddoppiato le autobotti, ho chiesto i termoscanner nelle stazioni ferroviarie e ringrazio Rfi per aver accolto il mio invito. Tutta una serie di misure per proteggere noi stessi e i nostri cari”.

Poi, rispondendo a chi le ha chiesto se Roma possa essere il prossimo fronte del virus, la sindaca ha risposto: “Credo che da questo punto di vista ci dobbiamo affidare ai medici e agli scienziati. A me come sindaco spetta continuare a ripetere ai cittadini l'importanza di restare in casa e rispettare le prescrizioni”.

Infine, Raggi ha illustrato le iniziative messe in campo dl Comune per chi sta a casa, tra le quali visite online ai musei, oltre a servizi di supporto psicologico per aiutare “chi è costretto a convivenze forzate o violenze domestiche”.