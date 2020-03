Nel suo bollettino giornaliero lo Spallanzani fa sapere che i pazienti Covid-19 positivi "sono in totale 220. Di questi, 25 pazienti necessitano di supporto respiratorio. Il poliziotto appartenente al Commissariato di Spinaceto, e da noi ricoverato, in giornata odierna ha lasciato la terapia intensiva ed è ospitato in reparto di degenza". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

I pazienti Covid-19 positivi "sono in totale 220. Di questi, 25 pazienti necessitano di supporto respiratorio. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 92". Questo è quanto emerge dal bollettino dello Spallanzani. Poi: "Il poliziotto appartenente al Commissariato di Spinaceto, e da noi ricoverato, in giornata odierna ha lasciato la terapia intensiva ed è ospitato in reparto di degenza".