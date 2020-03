Coronavirus, ecco come si presenta Roma alle prime luci dell'alba

È una Roma deserta quella che si presenta all'alba, nelle prime ore del mattino. Una Capitale così non si era mai vista. Pochissime macchine ferme ai semafori, pochissimi autobus in giro e pochissima gente. Ovunque, in ogni zona della città, la serrande dei negozi sono abbassate. Dai fori imperiali al Colosseo e in ogni via, in ogni strada non c'è praticamente nessuno. Sullo sfondo, si impone in tutta la sua maestosità la Basilica di San Pietro. A dimostrazione del rispetto dell'ultimo decreto governativo. Questa è la pelle della città di Roma in lotta, come tutto il resto di Italia, contro l'emergenza Coronavirus. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI) Coronavirus in Italia e nel mondo: le ultime notizie di oggi. Diretta LIVE