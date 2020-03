Coronavirus, 59 suore positive: isolati due conventi a Roma e provincia

Due conventi, uno a Roma e uno ai Castelli romani, sono stati isolati in quanto al loro interno sono stati accertati in totale 59 casi di coronavirus. Si tratta del convento delle Figlie di San Camillo di via Anagnina, a Grottaferrata, e della struttura di congregazione delle suore angeliche di San Paolo sulla via Casilina, nella Capitale. Nel primo sono risultate positive quaranta donne, di cui una è stata ricoverata in ospedale. Nel secondo, invece, i casi sono 19, su 21 suore residenti.

Il Prefetto di Roma è stato informato di entrambe le situazioni, mentre le Asl competenti e il Servizio regionale per l’epidemiologia hanno già avviato le indagini epidemiologiche. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE) Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie in diretta LIVE