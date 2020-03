Coronavirus, Alessio D'Amato a Sky TG24: "Aumentano i casi nel Lazio"

"Ci aspettiamo un incremento dei casi perché la curva epidemiologica ci dice questo. Ieri abbiamo avuto 117 nuovi casi con un’incidenza del 19% rispetto al giorno precedente, ma ci aspettiamo che i casi aumentino", sono le parole di Alessio D'Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio, a Sky Tg 24. Poi: "Per questo stiamo attrezzando il completamento della rete delle terapie intensive che tra qualche giorno raggiungerà il numero di 298 posti solo dedicati al Covid-19, a cui poi si aggiungo oltre 1300 posti, per un totale in tutta la Regione di 1500 tra malattie infettive e pneumologia. È un sfida molto importante che il Sistema Sanitario Regionale sta sostenendo”. Inoltre, "l'app LAZIOdrCovid è partita ieri e sono già 4000 i cittadini che hanno scaricato l'account e 448 medici di medicina generale che si sono registrati. È possibile scaricarla per quanto riguarda i telefonini con sistema Android e a breve sarà anche disponibile con il sistema iOS. Per noi è molto importante perché consente di fare una tele-sorveglianza e un tele-monitoraggio di alcuni parametri a distanza e anche di far dialogare il medico di medicina generale o il pediatra con il proprio assistito che in questo momento in quarantena". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

"Screening con tac per individuare precocemente casi"

La Regione Lazio sta pensando a uno screening veloce che "consiste nel fare delle Tac per individuare i sospetti casi di polmonite. La tac si fa in alcuni minuti, il tampone richiede diverse ore. Abbiamo un sistema di intelligenza artificiale grazie alle nostre università e credo che questo sia un elemento utile per individuare in maniera precoce sospette polmoniti, per poi essere confermate attraverso il tampone. Questo ci consente una minore attesa e un’individuazione precoce, che per noi è molto importante". Infine, D'Amato chiede una riduzione degli spostamenti: "Bisogna fare di più. Soprattutto nel sud della nostra regione abbiamo ancora dei focolai che stiamo attenzionando, penso alla zona di Fondi, bisogna assolutamente fare di più e l’invito è quello di rimanere a casa".