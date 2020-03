Coronavirus, i medici cinesi incontrano coniugi allo Spallanzani

Una delegazione di nove persone della Croce rossa cinese, composta da medici e ricercatori, è "oggi stata accolta dall'istituto Spallanzani. Sono stati in in prima linea nella lotta al Covid-19 in Cina", da quanto si legge sul bollettino. Poi: "La delegazione cinese ha scambiato con la comunità scientifica dello Spallanzani ogni utile esperienza al fine di condividere percorsi diagnostici e terapeutici per la prevenzione e la lotta al nuovo Coronavirus e si è infine recata in visita alla coppia cinese ormai clinicamente guarita". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Le dichiarazioni dei medici cinesi

"Gli ospedali italiani stanno facendo un ottimo lavoro. Abbiamo potuto vedere con i nostri occhi le condizioni della coppia cinese ormai guarita. Siamo contenti", le parole di uno dei medici del team cinese. "Le cure che hanno ricevuto i due coniugi sono state ottime - ha aggiunto - e il trattamento più che positivo. Abbiamo riscontrato anche l'ottimo umore della coppia. Abbiamo constatato che il trattamento usato dai colleghi dello Spallanzani è stato buono perché non ci sono state complicazioni e la situazione è sotto controllo".