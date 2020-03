Sono 88 "i pazienti ricoverati allo Spallanzani di Roma. Ma "i pazienti Covid-19 positivi sono in totale 73, inclusi i 13 che necessitano di supporto respiratorio. In particolare, per alcuni di loro il quadro clinico è stabile o in miglioramento", come si legge sul bollettino di oggi. Invece, i pazienti dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca del nuovo coronavirus sono 295. "In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti già negativi al primo test e comunque asintomatici. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso la struttura militare della Cecchignola sono 17 a questa mattina". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Il ringraziamento

Inoltre, lo Spallanzani ha voluto "segnalare la collaborazione fruttuosa tra il nostro istituto, la rete regionale delle malattie infettive, l'Ares 118, la sanità militare e il coordinamento regionale delle unità di terapie intensive volte a identificare la corretta allocazione dei pazienti in isolamento a domicilio, in regime di ricovero ordinario o in terapie intensiva a seconda della gravità clinica".