Maltempo nel Lazio, forte mareggiata sul litorale romano

Dalla scorsa notte una forte mareggiata è in corso sul litorale romano, da Ostia fino a Maccarese e oltre. A Fregene, con la complicità del forte vento, un chiosco in legno è volato via stanotte sulla linea di costa di uno stabilimento. Balneari segnalano "nuovi danni a cabine, acqua fin dentro I ristoranti, mentre detriti per cedimenti precedenti rischiano di finire ormai in mare aperto".

Soppressi i collegamenti con le Isole Pontine

A causa del forte vento sono stati soppressi i collegamenti di Laziomar con le Isole Pontine. Lo comunica Astral Infomobilità. Nello specifico, le corse Formia-Ponza delle 9, Ponza-Formia delle 14.30, Formia-Ventotene delle 9.15 e Ventotene-Formia delle 15, oggi non verranno effettuate. Sempre per il forte vento questa mattina non sono state effettuate le corse Ventotene-Formia delle 6.45 e Ponza-Formia delle 8.

Data ultima modifica 03 marzo 2020 ore 10:02