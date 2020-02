Bus senza passeggeri finisce contro un palo a Roma, ferito conducente

Incidente all'alba per un bus di linea a Roma che viaggiava senza passeggeri a bordo. L'episodio è accaduto intorno alle 5:30 in via Marcello Conversi, in zona Laurentina. Sul posto la polizia locale del Gruppo Eur per i rilievi. A quanto ricostruito il bus ha colpito un palo. Il conducente, lievemente ferito, è stato portato in ospedale.