Scontro auto-tir in via Tiburtina a Roma, un morto

Incidente mortale nella notte a Roma in via Tiburtina all'altezza del civico 1494 in direzione Tivoli. Nello scontro sono state coinvolte un'auto e un tir. Il conducente della macchina, un uomo di 57 anni nato in Marocco, è morto mentre il passeggero, un 28enne, è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Sul posto per i rilievi la polizia locale.