Il ministero della Saluta ha riferito, tramite una nota, che una donna, facente parte dei 56 rimpatriati da Wuhan e in quarantena nella cittadella militare della Cecchignola, è stato trasferita in via precauzionale all’ospedale Spallanzani per in quanto affetta da "sola congiuntivite". Nel comunicato si legge che la paziente è risultata negativa al test del nuovo coronavirus 2019-nCoV, ma verrà sottoposta a ulteriori accertamenti presso l’Istituto per le Malattie Infettive. Coronavirus, donna trasferita per precauzione allo Spallanzani. LIVE LIVE