Roma, aggredisce carabinieri dentro università La Sapienza: arrestato

Un ragazzo di trent’anni, dopo aver infastidito alcune studentesse che lo hanno segnalato alla vigilanza, ha minacciato e aggredito i carabinieri allertati dalla sicurezza ed è stato arrestato. E’ successo ieri pomeriggio in una sede distaccata dell’Università La Sapienza di Roma, a Circonvallazione Tiburtina.

L'arresto

Sul posto sono intervenuti i militari della compagnia piazza Dante. Quando i carabinieri hanno fermato il 30enne per procedere all'identificazione, il ragazzo ha iniziato a minacciarli e poi ha dato un calcio violento a una sedia che ha ferito alla mano un militare. Bloccato è stato portato in caserma e arrestato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Si trova ora ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.