Alcuni studenti di nazionalità cinese dell'Accademia di Belle arti di Frosinone sono stati presi a sassate. L'episodio, reso noto dal presidente del Consiglio regionale del Lazio Mauro Buschini, è emerso durante una conferenza stampa della direttrice dell'Istituto, Loredana Rea, e del presidente della Consulta degli studenti, Luca Spatola. A quanto riportato all'origine dell'aggressione vi sarebbe il caso di una studentessa cinese malata, poi trasferita all'ospedale Spallanzani di Roma e risultata negativa al test per il Coronavirus. L'allerta aveva portato alla chiusura cautelativa dell'Accademia. Ma il sindaco attacca: "Sassaiola fantomatica, frutto della bassezza di alcuni insegnanti per avere pubblicità".

Il presidente del Consiglio regionale Buschini: "Episodio gravissimo"

"È un episodio gravissimo, senza precedenti, un'autentica vergogna - commenta Buschini -. Mi auguro che gli autori di questa follia possano essere perseguiti dalla giustizia e si rendano conto dell'assurdità che hanno commesso, nella speranza che vogliano pentirsi e chiedere scusa".

Il presidente della Regione Zingaretti: "Senza parole"

"Io sono senza parole, spero che i responsabili siano coscienti di dover rispondere di questa vergogna. Se la disinformazione porta addirittura a gesti pericolosi come questo, dobbiamo impegnarci tutti e di più per raccontare la verità e le notizie corrette. Solidarietà alle vittime di una vera e propria aggressione". Così su Facebook il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

Il sindaco di Frosinone: "Notizia falsa"

In serata ha parlato la direttrice della scuola: "All'interno dell'Accademia non si è verificato alcun episodio di violenza. Se degli episodi si sono verificati all'esterno la direzione non ne è a conoscenza e chiaramente si tratta di episodi da stigmatizzare". Ma questi fatti, secondo il sindaco Ottaviani, non sono mai avvenuti: la sassaiola è "fantomatica" ed è "il frutto della bassezza di livello a cui alcuni insegnanti giungono oggi nella ricerca di pubblicità gratuita". Critiche anche per quei "politici che preferiscono trascorrere ore intere a rincorrere fake e post inventati di sana pianta, al solo scopo di collezionare 'mi piace'".