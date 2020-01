Roma, un uomo ucciso in strada a colpi di pistola

Un uomo è stato ucciso a colpi di pistola in strada nella tarda serata di ieri alla periferia di Roma. La vittima, colpita alla testa, è morta sul colpo. E' successo intorno alle 23 in via Gabrio Casati al Tufello. A quanto riferiscono fonti di polizia, la vittima è un 43enne di origini albanesi con precedenti e sottoposto al regime di semilibertà. Al momento dell'omicidio, secondo quanto ricostruito, l'uomo era appena uscito di casa per tornare nel carcere di Rebibbia. Sul caso sono in corso indagini della polizia.