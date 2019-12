Allerta meteo sul litorale romano, forte mareggiata e alberi caduti

Dalla tarda mattinata è in corso una forte mareggiata sul litorale romano. "Siamo preoccupati per l'intensità della mareggiata, che appare ancor più forte rispetto alle recenti ultime di novembre, e per la massa d'acqua che ne deriva, che da noi è arrivata sin sul piazzale", riferiscono dallo stabilimento La Nave, uno dei simboli di Fregene. Alcuni stabilimenti, negli ultimi giorni, hanno alzato ulteriori difese.

Zona sotto osservazione

Altra zona sotto osservazione è quella del Passo della Sentinella, alla foce del Tevere, dove le precedenti mareggiate hanno contribuito ad accumulare notevoli quantità di rifiuti sulle scogliere frangiflutti. Sempre sul litorale, dove le raffiche di vento sono finora arrivate a sfiorare anche i 90 chilometri orari, un albero è caduto su via di Castel Fusano, invadendo entrambi i sensi di marcia. Nella zona di Fiumicino sono caduti grossi rami su via Torre del Pagliaccetto, a Torrimpietra, occupando mezza carreggiata, e su via della Muratella, zona Le Vignole. Inoltre, un cartellone pubblicitario è caduto via Geminiano Montanari e un albero è crollato su via Portuense angolo via della Muratella, nella zona di Ponte Galeria.