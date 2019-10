Whirlpool, Patuanelli: "Azienda ferma su cessione sede di Napoli"

È terminato l'incontro a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, e i vertici di Whirlpool sul futuro della sede napoletana della multinazionale di elettrodomestici. "L'azienda non ha nulla da chiarire", ha dichiarato il portavoce della società poco dopo la conclusione del vertice.

Patuanelli: "Incontro non positivo, azienda è ferma su cessione"

Per il ministro Patuanelli, l’incontro da poco terminato non è stato positivo, "nonostante la massima disponibilità del governo a mettere in campo tutte le iniziative necessarie per continuare la produzione nel sito di Napoli. Non c'è stata nessuna apertura da parte di Whirlpool, che continua a proporre come unica soluzione una cessione del ramo d'azienda sostanzialmente verso l'ignoto", ha aggiunto.

L’incontro tra Patuanelli e gli operai Whirlpool

Sabato scorso, il ministro Patuanelli ha ricevuto una delegazione di operai dello stabilimento di via Argine. Il titolare del dicastero dello Sviluppo Economico si trovava a Napoli per Italia 5 Stelle e aveva programmato l’incontro. "Vogliamo tenere accesi i riflettori - ha detto uno degli operai poco prima dell'incontro -. Il Governo punta sul Sud e non possiamo permettere che chiuda una grande fabbrica come la Whirlpool".

All’incontro hanno partecipato anche alcuni esponenti del mondo sindacale, tra cui Rosario Rappa, segretario generale della Fiom-Cgil Napoli, che ha sottolineato come "l'accordo sottoscritto ad ottobre 2018 per una nuova piattaforma di lavatrici resti non modificabile. I dati ufficiali del primo semestre dicono chiaramente che sia in Italia che in Europa c'è un incremento di vendite pari al 2 per cento. Per noi non esiste nessuna ipotesi di riconversione tantomeno con il pacco proposto da Prs", ha concluso.

